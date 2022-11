Maltempo Roma | alberi sulla carreggiata e strade chiuse | disagi e traffico | tutti gli aggiornamenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022) Continuano icausati dal. Diverse in questo momento leinteressate da chiusure parziali o totali a causa della presenza di rami e. La pioggia intanto continua a cadere battente non migliorando di certo la situazione sul fronte della viabilità. Ad ogni modo ecco la situazione in tempo reale., la situazione delin questo momento Riaperto il trattoVia Portuense in corrispondenza del civico 1137 interessato nei minuti scorsi da una chiusura temporanea per la presenza di. Ancora chiusa invece Via G.Savonarola, zona Vaticano, da Via A. Doria e Via ...