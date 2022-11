Maltempo oggi in tutta Italia | a Venezia il Mose ferma l' acqua alta

(Di martedì 22 novembre 2022)a Roma, 100 interventi dei Vigili del Fuoco - I Vigili del fuoco sono impegnati con quattro squadre e nucleo sommozzatori, supportati nelle operazioni da un mezzo anfibio, a Fiumicino, in via ...

Mareggiate e allagamenti su costa Ravennate e Ferrarese -nel Ravennate e nel Ferrarese con allagamenti stradali, a seguito dii mareggiate sul litorale. Episodi di 'ingressione marina', ...Emessa allerta rossa per la giornata diin Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Acqua alta a Venezia ...Momenti di paura questa mattina tra Ostia e Fiumicino. La forte ondata di maltempo, che aveva portato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a chiudere le scuole del X Muncipio, ha fatto esondare il Tev ...Sabato 26 novembre cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Nord; migliorerà anche in Toscana e Sardegna. Maltempo nel resto del Centro-Sud con piogge localmente intense e possibili rovesci o ...