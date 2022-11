Maltempo | nubifragi e venti di burrasca | allerta rossa in Abruzzo e Sardegna

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) –su gran parte dell’Italia oggi, 22 novembre 2022, in particolare sulle regioni centro-meridionali e nord-orientali, con diffuse precipitazioni anche molto abbondanti e un marcato rinforzo dellalazione, con conseguenti forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’per alcune zone diarancione su parte di, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio,, Molise, Basilicata, Campania e Veneto.gialla su settori di, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise,, Umbria, ...

Oggi tutta l'Italia risulterà investita da una intensa ondata didovuta a una forte perpetuazione di origine atlantica con venti impetuosi, rischio, onde alte fino a 6 - 8 metri ...SARDEGNA - Fortesulla costa occidentale della Sardegna, dove una violenta tromba d'aria ha colpito il territorio di Oristano causando allagamenti nei piani bassi di alcuni edifici e la ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.Questa mattina il Friuli Venezia Giulia si è svegliato con piogge intense, raffiche di vento e neve in quota. È infatti in transito sulla regione una veloce saccatura atlantica ...