Maltempo | news di oggi | piogge e neve Domani allerta gialla su tutta la Sicilia DIRETTA

(Di martedì 22 novembre 2022) Disagi su gran parte del Paese, soprattutto in Abruzzo e Sardegna, oltre che in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto. In"persistono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate su tutte le coste esposte". Acqua alta a Venezia bloccata dal Mose. Scuole chiuse in diversi comuni dal Lazio alla Campania. Parchi chiusi a Roma e mareggiate nel litorale laziale

Emessa allerta rossa in Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Tra gli effetti del maltempo che in queste ore sta flagellando la provincia di Frosinone c'è anche il nuovo smottamento che oggi pomeriggio, poco dopo le 16:30, ha colpito la zona della Calzatora. Disagi per i palermitani a causa del maltempo che nella giornata di oggi si è abbattuto nel capoluogo siciliano.