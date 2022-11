Maltempo | mareggiate s Senigallia e Marina di Montemarciano

il Resto del Carlino

... a Milano la polizia esegue 49 misure cautelari PIOGGIA Enel Lazio, flagellato il litorale romano in esclusiva la "papalina di caffè" Asti, per il pranzo di papa Francesco il ...Lepreviste con l'ultima ondata dihanno invaso la spiaggia di Senigallia (Ancona), riempiendola di tronchi, rami e detriti. Il tutto ad appena 48 ore dalla notte di paura tra sabato ... Maltempo oggi, mareggiate in Emilia Romagna: "Non andate nelle zone costiere" - Meteo SAN BENEDETTO - Il maltempo che sta flagellando il centro Italia non ha risparmiato neppure San Benedetto. Tutta la Riviera, infatti, è colpita da una ...La mareggiata delle scorse ore a Sabaudia ha provocato il crollo di una spalla del canale di Caterattino, dove il Comune è già intervenuto con lavori di ripristino. Danni e disagi su tutto il ...