Maltempo Lazio | forte mareggiata sul litorale romano

(Di martedì 22 novembre 2022) . Una delle più forti degli ultimi anni quella che, dalla scorsa notte, sta sferzando tutta la costa del. Onde alte anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari in particolare da Ostia fino alnord di Roma. Preoccupazione a Fregene sud, da tempo alle prese con gravi problemi di erosione. Nella notte 80 interventi vigili fuoco a Roma: le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina per richieste legate ad alberi e rami pericolanti e allagamenti. Interventi a Fiumicino (Idroscalo), col Nucleo Sommozzatori per il recupero di alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazione a seguito di allagamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

- Ondata disulla fascia costiera del, più precisamente nel territorio di Latina, 25 gli interventi svolti dalle prime ore della notte, la maggior parte per alberi caduti o ...La Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per ilin Abruzzo e Sardegna ; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia,, Molise e Veneto; gialla in Emilia ...Onde anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari. Preoccupazione in particolare sulla costa di Fregene sud. Scuole chiuse ...ROMA - Uliveti devastati con rami spezzati e chiome danneggiate, serre scoperchiate, allarme per le semine dei cereali e ortaggi e frutta a rischio dai carciofi al radicchio, dai cavolfiori alle verze ...