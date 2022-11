Maltempo | la Lega chiede al sindaco Gualtieri lo stato di calamità per Ostia

Notizie Plus

... duramente colpiti anche oggi dall'ondata di. In una nota gli esponenti della, Davide Bordoni , consigliere capitolino, e Monica Picca , consigliera al Municipio Roma X, spiegano: '...I danni causati dalhanno levato commenti di protesta dalle fila delle opposizioni ... ha sottolineato in una nota il capogruppo dellain Campidoglio, Fabrizio Santori. 'Dall'Aurelia, ... Maltempo, Michieletto e Vianello (Lega – LV): “Urge un intervento del Governo” La Lega chiede che sia immediatamente inviata dal sindaco Roberto Gualtieri alla Regione Lazio la richiesta di stato di calamità per Ostia e il litorale, duramente colpiti anche ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...