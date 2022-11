Maltempo | isole delle Eolie non raggiungibili da giorni

Con lo stop odierno ai collegamenti continua l'isolamento delleminori dell'arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea ...... portando condizioni, di ' severosu gran parte del Paese ', in particolare sulle regioni ... Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia , con raffiche di tempesta sulle...Piogge battenti, torrenziali, con alto rischio di nubifragi: la situazione meteo in Veneto, e in generale in tutto il Nordest, martedì 22 novembre, è di ...Piogge torrenziali, venti di burrasca che supereranno i 100 chilometri orari al centro-sud, abbondanti nevicate sulle Alpi, anche sotto i mille metri, violente mareggiate con onde fino a 8 metri, «mar ...