Maltempo in Sardegna | vento e allagamenti nell' Oristanese FOTO E VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022) Disagi esi registrano, dove si sono abbattute piogge di forte intensità e dal pomeriggio è scattata l'allerta rossa per rischio idrogeologico. L'acqua ha invaso le vie della città di Bosa, sul fiume Temo, penetrando anche nei piani bassi delle case e dei negozi: in alcuni punti acqua oltre il mezzo metro di altezza. La strada che la collega a Montresta è impraticabile ed è stata chiusa per frane. Disagi e alcuni danni sono segnalati anche a Oristano e Cabras. Sono mobilitati vigili del fuoco e protezione civile. A Oristano il forteha fatto cadere un palo della rete di illuminazione elettrica su un'auto. Non si sono registrati feriti.

...a Roma: chiusi parchi, giardini, ville storiche e cimiteri In considerazione del bollettino meteo che indica per domani #22novembre criticità elevata in aree di Abruzzo e, moderata ...Sono le previsioni dell'agenzia Ansa per le prossime 24/36 ore, con un'ondata didi ... la più grave su una scala di quattro livelli, per alcune zone di Abruzzo e: il Bacino dell'...Maltempo sulla Sardegna: vento e pioggia stanno provocando stasera allagamenti a Bosa e nell’Oristanese. Domani allerta rossa su alcuni settori dell’isola. Il maltempo si sta abbattendo con violenza ...Secondo le previsioni, precipitazioni più intense si avranno nella notte di oggi. L'acqua ha invaso strade, case e negozi, saltati i collegamenti o fortemente a rischio.