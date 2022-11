Maltempo | in Lombardia perturbazione atlantica in transito | da domani miglioramento

(Di martedì 22 novembre 2022) Milano, 22 nov. (Adnkronos) - Sulla, oggi, rapidodi unacon precipitazioni diffuse, in esaurimento entro sera. Dasono attese correnti occidentali con nuvolosità variabile, precipitazioni sulle vette di confine in serata e residua ventilazione fino al mattino. Queste le previsioni di Arpacontenute nel bollettino meteo per le prossime ore. Per giovedì è previsto un flusso da nordovest con addensamenti e nevicate sulle Alpi di confine; altrove sarà soleggiato con ventilazione moderata e temperature massime in lieve aumento.

Il maltempo ha colpito duramente nel padovano. A Monselice un albero di grandi dimensioni, un platano, è caduto centrando un'automobile e ferendo gravemente il conducente.