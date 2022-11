Maltempo | il vento fortissimo mette in ginocchio il litorale romano | danni da Fiumicino e Ostia fino a Nettuno FOTO

(Di martedì 22 novembre 2022) Gli esperti lo avevano già annunciato e il giorno che spaventava tutti è arrivato: oggi nel Lazio è allerta meteo di colore arancione in alcune zone. E già da questa notte venti e temporali stanno ‘flagellando’ la Regione. Tra non pochi. Forti mareggiate sul, alberi caduti, strade allagate. E questo sembrerebbe essere solo l’inizio dell’ondata di, che durerà almeno 24 ore. Come ha fatto sapere la Protezione Civile, infatti, oggi nel Lazio ci saranno venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, forti mareggiate lungo le coste esposte. E precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Purtroppo da quelle previsioni si è passati ai fatti. E la situazione questa mattina non è certo delle migliori, dalla Capitale alla sua provincia, passando per il basso ...

