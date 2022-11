Maltempo diretta | oggi allerta meteo | allagamenti e frane in Sardegna | mareggiata sul litorale romano Scuole chiuse | ecco dove

iLMeteo.it

Emessa allerta rossa per la giornata di oggi in Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia,..., temporali in arrivo: allerta in quasi tutta Italia, a Roma chiusi i parchi. Stop alle scuole, ecco dove Meteo, fortein arrivo con burrasca di vento, temporali e neve. Ecco quali ... Meteo in diretta: con Poppea grave Maltempo in atto, nelle Prossime Ore tante regioni rischiano grosso RIETI - Nonostante il maltempo abbattutosi nel Lazio soprattutto nella giornata di sabato, si sono giocate regolarmente tutte le gare del campionato Under 17 provinciale reatino, tre delle quali ...Addio Novembrate, l'Italia affronta la prima vera allerta meteo fatta di freddo e temporali da quando l'estate è terminata. La giornata di martedì 22 novembre ...