Maltempo ‘allerta arancione’ a Napoli e provincia | i disagi IN AGGIORNAMENTO

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiForti piogge e vento, stop collegamenti nel golfo diLa prevista burrasca che ha colpito in queste ore l’Italia ha provocato il blocco dei collegamenti marittimi nel golfo direndendo di fatto isolate Ischia e Procida. Tanti in queste ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco di; tutte le squadre dellasono fuori e ci sono 24 interventi in coda. Per l’emergenza è stata istituita al 115 una squadra di 8 persone in sala operativa in comunicazione continua con i cittadini che richiedono soccorso. Dopo le prime navi partite stanotte l’intensificarsi del vento, che ha raggiunto punte di 70/80 chilometri orari rendendo il mare molto mosso fino a forza 7/8 e con onde alte sino a 4 metri, ha provocato lo stop di tutte le corse effettuate dai mezzi veloci e dalle ...