Maltempo | ‘allerta arancione’ a Benevento e provincia | i disagi IN AGGIORNAMENTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe abbondanti precipitazioni di queste ultime ore sul Sannio hanno creato gravi problemi su tutto il territoriole. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco impegnati su più fronti da questa mattina. Particolari criticità sono state registrate soprattutto in Valle Telesina per allagamenti e per la vegetazione spontanea lungo le strade che è stata spazzata dal vento procurando lo sradicamento di numerosi alberi. Fortunatamente, però, non si lamentano danni alle persone. L’allerta meteo di colore arancione, ampiamente annunciata, non ha trovato impreparata la Protezione civile. I caschi rossi stanno lavorando anche per il monitoraggio dei corsi d’acqua e per tenere la situazione idrogeologica sotto controllo. Va detto che almeno fino al primo pomeriggio di oggi, nonostante la pioggia battente nella notte e nel mattino, non si ...