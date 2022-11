Maltempo a Venezia | acqua alta record | 173 centimetri | bloccata dalle paratie del Mose

ilgazzettino.it

L' acqua alta aha raggiunto livelli superiori a quelli - già da record - previsti. Si sono raggiunti i 173 ..., in Sardegna allerta rossa: a Bosa strade allagate e torrenti di fango Il ...Acqua alta oltre le previsioni si sta registrando, in queste ore, nelle località marine del FriuliGiulia, a causa del passaggio di una perturbazione che ha imposto la diramazione, da parte della Protezione Civile, dell'allerta arancione. A Grado il porto è già sommerso, così come l'... ONDATA DI MALTEMPO - Venezia oggi si risveglia così Maltempo in Veneto oggi, martedì 22 novembre 2022. Un'ondata di piogge si è abbattuta sulla regione, particolarmente sotto pressione le coste, le spiagge sono state invase ...(Adnkronos) - Maltempo su gran parte dell'Italia oggi ... Allerta arancione su parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. Allerta gialla ...