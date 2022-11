Maltempo a Salerno | ecco le criticità registrate FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata una notte lunga e difficile con decine di telefonate al centralino dei vigili del fuoco per la nuova ondata diche ha colpito l’intera provincia salernitana senza risparmiare il Comune capoluogo. Leggermente migliori le condizioni climatiche dalle prime ore della mattina, è stato il momento di mettere il riparo ai danni provocati da pioggia e vento forte. La situazione peggiore si è registrata in un condominio in via Irno dove la caduta di un albero ha danneggiato un balcone ed è stato necessario l’intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco. In via Memoli, a pochi passi dalla sede dell’azienda sanitaria locale è stato invece necessario l’intervento dei vigili urbani e degli operai comunali per rimuovere un albero caduto che occupava l’intera sede stradale. Spettacolari invece le immagini del mare agitato che, ...