Maltempo a Ostia | evacuato l’Idroscalo | crollata parte della scogliera VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilche ha flagellatoquesta notte. Non solo passerelle distrutte lungo tutto il lungomare, ma anche allagamenti nelle abitazioni – in granabusive – che sorgono al. Lasituata a protezione, infatti, è stata indistrutta dalla furia delle onde di questa notte e l’acqua ha invaso le case, rendendole inagibili. Evacuazioni in atto, ma con difficoltà Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni e sono state salvate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri die alla Protezione Civile. Ma molte altre persone, nonostante l’evidente pericolo, non volevano lasciare le loro case e hanno fatto resistenza all’evacuazione. Le operazioni sono tutt’ora in corso., il ...

Onde anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari dafino al litorale nord di Roma. Preoccupazione in particolare sulla costa di Fregene sud, da tempo alle ...Allerta rossa oggi per ilin Abruzzo e Sardegna; arancione in Basilicata, Calabria, ... Onde anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari dafino al ...Piogge battenti, torrenziali, con alto rischio di nubifragi: la situazione meteo in Veneto, e in generale in tutto il Nordest, martedì 22 novembre, è di ...Addio Novembrate, l'Italia affronta la prima vera allerta meteo fatta di freddo e temporali da quando l'estate è terminata. La giornata di martedì 22 novembre sarà critica su tutta la penisola, con ...