Majorino candidato del Pd in Lombardia | lo slogan copia quello di Meloni Calenda | ' Brillante'

Pierfrancescoè ila governatore della Lombardia per il centrosinistra. Sfiderà Letizia Moratti (oltre ad Attilio Fontana che si ricandiderà), che sarà alle urne per il Terzo Polo . E Carlo ......Chi scrive ha evidenziato fin dai primi incontri l'esigenza di individuare e investire un... in queste ore, il Partito Democratico ha partorito la candidatura: Pierfrancesco. Un ...Pierfrancesco Majorino è il candidato a governatore della Lombardia per il centrosinistra. Sfiderà Letizia Moratti (oltre ad Attilio Fontana che si ricandiderà), che ...Governo Meloni fallisce alla prova dei fatti. Oltre ad aiutare gli evasori e a bastonare i poveri non c’è nulla all’orizzonte. Una manovra «piccola piccola, molto legata al dare qualche segnale un po’ ...