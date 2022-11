Mai così alta Pressione fiscale | è record storico | il confronto drammatico con l' Ue

(Di martedì 22 novembre 2022) Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Il primo è che il forte aumento dell'inflazione ha fatto salire le imposte indirette; il secondo che il miglioramento economico e occupazionale avvenuto nella prima parte dell'anno ha favorito la crescita di quelle dirette e il terzo è che nel biennio 2020-2021 sono state introdotte molte proroghe e sospensioni dei versamenti tributari, agevolazioni che sono state cancellate per il 2022.A tutto questo bisogna anche aggiungere che a partire da marzo di quest'anno le famiglie italiane percepiscono l'assegno unico, misura che ha sostituito le “vecchie” detrazioni per i figli a carico. L'abolizione delle detrazioni IRPEF da versare al fisco ha incrementato il gettitocomplessivo annuo di circa 8,2 miliardi di euro, mentre le risorse per erogare l'assegno unico vengono contabilizzate nel bilancio statale come ...

Motorsport.com - IT

... storica vocalist della James Brown revue " "la migliore cantante con cui abbialavorato" ...soluzioni che avrebbero fatto di Unfinished sympathy dei Massive Attack e Shara Nelson un pezzo......non fecepiù". "In questo triste giorno per la politica italiana, spero tutti possano ricordare un politico di grande statura. Per me, rimane vivido il suo ricordo nelle stanze di via Veneto... MotoGP | Crutchlow: "Non ho mai visto la Yamaha lavorare così duramente"