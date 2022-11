Ma che bel Mondiale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 novembre 2022) Al momento di andare in tipografia – come si diceva ai bei tempi autarchici in cui i radiocronisti dicevano traversone invece di cross e contropiede invece di ripartenza – non sappiamo dire se l’Australia farà il secondo numero con botto dele metterà sotto la Francia come i sauditi hanno fatto con l’Albiceleste, gran favorita del torneo. Ma se anche andasse tutto come nei sogni qatarioti di Macron (che poi erano quelli proibiti di Sarkozy, ma stendiamo un velo) la seconda giornata vera di Qatar 2022 è già valsa il prezzo del canone Rai (okay, questa è un po’ forte da mandare giù, soprattutto in assenza di birra). Comunque, sì: ci si sta abbastanza divertendo, e siamo all’inizio. Squadre che corrono più che nella derelitta serie A italiana, ieri Stati Uniti-Galles sembrava una festa dell’atletismo, e alle otto di mattina ora locale al Lusail Stadium di Lusail ...