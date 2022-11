L’Università di Padova distribuirà assorbenti gratis alla comunità studentesca | è il primo ateneo in Italia

Leggi su tpi

(Di martedì 22 novembre 2022) Un gettone, distribuito gratuitamente dsegreteria deldia chiunque facente parte dellane faccia richiesta, permetterà di ritirare un assorbente dai dispenser instti in tutte le 32 sedi dell’: la decisione, arrivata ieri per opera del Senato accademico su spinta degli studenti dell’Unione degli universitari, segna il punto di arrivo della sperimentazione avviata nel 2021 nei dipartimenti di Scienze Statistiche e Matematica, che aveva ricevuto largo consenso. I dispenser saranno posizionati all’esterno dei bagni entro la fine dell’anno accademico. “Una vittoria storica per la nostra associazione, da anni denunciamo l’assurdità del costo di questi beni di prima necessità, finalmente anche ...