Lukic | tensione con il Torino | la Roma ci prova?

RomaNews

... nessun accordo sulla clausola rescissoria chiesta dal serbo,crescente, indiscrezioni su un cambio di procuratore per poter aver più chance sul mercato internazionale...pensa all'...È fuori anche(per alcuni in rottura con la società, ndr), Sanabria sta meglio ma non so se ... Infine c'è un po' diper la prima gara di Belotti contro il "suo" Torino: "Ho un bel ... Lukic, cresce la tensione con il Torino. E la Roma osserva… Sarebbe sempre più in bilico il rinnovo di Sasa Lukic con il Torino. A riportarlo è Tuttosport, ripreso anche da TuttoMercatoWeb.com, che spiega come il centrocampista serbo, il ...Il serbo segna un top club, il francese è ancora in scadenza, il turco va prestato: a centrocampo serviranno rinforzi di vario livello ...