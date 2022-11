L’Ue ha mancato i suoi obiettivi alla Cop27

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 novembre 2022) Il «piccolo passo verso la giustizia climatica», definizione data da Ursula von der Leyen alle conclusioni delladi Sharm el-Sheikh, è forse persino un «passo indietro» per l’Unione Europea e i. Il risultato più significativo del summit sul cambiamento climatico è infatti tecnicamente una «concessione» della delegazione europea, che però non ha ricevuto in cambio quanto sperato. Il disappunto deirappresentanti è la prova più evidente di una partita indubbiamente persa e di un’occasione sicuramente mancata. Un fondo, mille dubbi Non che il vice-presidente della Commissione Frans Timmermans e icollaboratori non ci abbiano provato fino in fondo. È stata europea la mossa negoziale cruciale del vertice: il giorno prima della conclusione (progettata) dei lavori, l’Unione ha ...