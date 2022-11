ComingSoon.it

Non c'è pace perche, incinta del secondo figlio, si è concessa una vacanza a Dubai: gli hater l'hanno presa di mira per il bikini scelto.in vacanza a Dubai insieme alla figlia e al ...Leggi Ancherivela il sesso del bebè che aspettaA poco più di un anno dalla nascita della primogenita,diventerà mamma bis. La ex tronista di 'Uomini e ... Ludovica Valli, in vacanza a Dubai è vittima di bodyshaming per il pancione In vacanza a Dubai per qualche giorno, l'influencer Ludovica Valli è stata vittima di attacchi di haters sui social a causa del pancione e del bikini che ha deciso di indossare. Ecco cosa è successo.A confermare la prima partecipazione all’evento organizzato da Eventitalia srl, presieduta da Martina Ferrara, è stata l’influencer Beatrice Valli, ospite d’onore ... sorelle star di YouTube, Aurora e ...