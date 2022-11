(Di martedì 22 novembre 2022) AGI -è il nuovo campione italiano assoluto di. Il brianzolo, classe 2000, ha dominato il torneo di Cagliari guidando la classifica dalla prima all'ultima giornata e dando sempre la sensazione di avere una marcia in più rispetto agli avversari. La matematica certezza della vittoria è arrivata con una giornata d'anticipo grazie alla patta con Danyyil Dvirnyy e la mancata vittoria di Pierluigi Basso, campione uscente, contro Sabino Brunello. Questi tresti hanno provato a contendere il titolo al "Moro", come lo chiamano i suoi tifosi sui social, senza pero' mantenere la stessa costanza e solidità. Sono i numeri a raccontare il dominio diche coglie oggi il suo secondo titolo nazionale dopo quello del 2017. Nei turni fino a qui disputati, il giocatore della nazionale ...

AGI - Agenzia Italia

Luca Moroni e Olga Zimina vincono i campionati italiani di scacchi Per entrambi si tratta della seconda vittoria in carriera. Il brianzolo e la giocatrice di origine russa hanno dominato il torneo di Cagliari guidando la classifica dalla prima all'ultima giornata e d ...