L’origine delle teorie che relativizzano il ruolo dell’uomo nell’universo

(Di martedì 22 novembre 2022) Si tende ad attribuire a Copernico e a Galileo la scoperta del sistema eliocentrico, che era stato già scoperto da Aristarco da Samo nel II secolo prima di Cristo. Mi colpisce molto la storia di Nicola d’Oresme, filosofo, teologo, astronomo, vescovo di Lisieux ma soprattutto precettore del figlio del re di Francia, quindi non proprio l’ultimo degli ultimi. È lui – e siamo nel Trecento, cent’anni prima di Copernico, duecento prima di Galileo e di Giordano Bruno – che comincia a esaminare la possibilità che la Terra giri intorno al Sole e non viceversa e dice che è una cosa logica, compatibile con tutto, anche con le Sacre Scritture (che sarà il punto dolens qualche secolo dopo). Sostiene – come avrebbe poi fatto Galileo – che si può vedere solo il moto relativo, e non quello assoluto, se sei su una nave o su una carrozza in movimento, insomma se sei dentro un ambiente chiuso non puoi ...