Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio dopo l' esclusione da Ballando con le Stelle | Posso già dirvi chi sarà il vincitore

(Di martedì 22 novembre 2022)ha detto la suala clamorosadacon le. Il social chef ha già chiaro in mente dal primo momento, chi porterà a casa la vittoria finale.è stato eliminato dacon lesabato scorso. Un finale inaspettato. Proprio in questa fase del gioco, si era ambientato con i vari compagni di squadra ed era a suo agio con la maestra Anastasia Kuzmina nonostante il gelo iniziale. Inoltre, sia lui che la compagna Selvaggia Lucarelli, avevano abbondantemente superato il disappunto di molti, giurati compresi, circa la loro presenza congiunta nelle dinamiche del gioco. La giornalista è sempre stata più inflessibile e neutrale che mai, soprattutto con ...

Nonostante non fosse proprio il peggior ballerino di Ballando con le Stelle , sabato scorsoè stato eliminato. Lo chef è finito al ballottaggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio e alla fine ha avuto la peggio. Sono in molti a ritenere quella del 32enne un'eliminazione ...... ma anche alcune dichiarazioni esclusive che i concorrenti hanno rilasciato dopo la diretta al giornalista Domenico Marocchi, al quale, fresco di eliminazione, ha detto: 'Ho avuto ...Marcell Jacobs torna in tv, uno show tutto per lui: fan scatenati. Apsettando le gare del 2023 il campione olimpico prova un'altra strada ...Tra questi, vi era una famosa conduttrice che ha incolpato la giornalista e giurata del talent show condotto da Milly Carlucci, dicendo che sarebbe stata proprio lei a condurre il ragazzo verso il bal ...