Lorenzo Bastelli è morto | la mamma del 14enne che sognava il basket aveva chiesto di scrivergli lettere

Lo scorso ottobre, la sua mamma aveva lanciato un appello sui social chiedendo di inviare una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutare il figlio- 14enne bolognese costretto a casa dalla recidiva di un sarcoma di Ewing - a distrarsi, a conoscere il mondo e non pensare alla sua malattia. A quell'appello avevano risposto ...non ce l'ha fatta: il ragazzino bolognese di 14 anni affetto dal sarcoma di Ewing è morto nella notte. A comunicarlo, su Facebook è la stessa mamma , Francesca Ferri, con un messaggio ...Lorenzo Bastelli non ce l’ha fatta: il ragazzino bolognese di 14 anni affetto dal sarcoma di Ewing è morto nella notte. A comunicarlo, su ...Lorenzo non ce l'ha fatta. La sua storia aveva commosso l'Italia e centinaia di persone avevano mandato lettere di auguri e pensieri, rispondendo all'appello lanciato dalla mamma per ...