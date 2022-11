Lombardia | consiglio regionale approva piano servizi abitativi

(Di martedì 22 novembre 2022) Milano, 22 nov. (Adnkronos) - "Uninnovativo che si basa su cinque assi portanti: Sostenibilità, Welfare abitativo, Cura del patrimonio, Rigenerazione urbana, Housing sociale. Ci sono caratteristiche precise a partire dalle assegnazioni rapide, alla riqualificazione e alla rigenerazione dei quartieri. Questi interventi, insieme a quelli negli spazi comuni, contribuiscono a rendere la città inclusiva e attrattiva". Commenta così Alan Rizzi assessore alla Casa e Housing sociale di Regionel'zione, in, del. "L'attenzione per le fasce più fragili -ha sottolineato- rimane non solo garantita, ma ancora più spiccata, in particolare per gli anziani e i disabili. Tutto ciò avviene anche ...

...nel 1992 con altri 80 leghisti che per la prima volta arrivarono in Parlamento e poi tre volte ministro sempre con Silvio Berlusconi presidente del, prima di tornare nella suaper ...Il giorno precedente, gli atleti provenienti dallaentreranno in Veneto a Valeggio sul ... in collegamento streaming, l'atleta paralimpico Carlo Calcagni e la presidente del...Regione Lombardia si è dotata di una legge, approvata oggi in Consiglio regionale, che riconosce la figura del caregiver familiare, la persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura di un ...Presidente Alessandro Fermi: “Dobbiamo continuare a fare luce sulle cause e i motivi di violenza e tenere alta l’attenzione” ...