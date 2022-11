LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 41-55 | Eurolega basket in DIRETTA | terzo quarto con i milanesi assenti totali I turchi vedono il colpaccio

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-58 Antisportivo di Mitrou-Long ealza ufficialmente bandiera bianca 41-58 Tripla di Clyburn e il giocatore dell’sembra mettere la parola fine sul match con larghissimo anticipo 41-55 Zero su due per Bryant dai liberi e si chiude unda dimenticare per41-55 Canestro di Micic, conche sbaglia canestri già fatti con Voigtmann 41-53 E’ il solito Clyburn a fare male al Forum 41-51 Canestro di Melli, ma resta a -10 la squadra di39-51 Canestro di Pleiss e riallunga l’39-49 TRIPLA DI MITROU-LONG CHE PROVA A SVEGLIARE! 36-49 Canestro di Clyburn che in questa ripresa sta spaccando la partita 36-47 Segna ...

Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport!OA Sport , infine, vi fornirà la direttascritta , per non farvi perdere nemmeno un attimo di questa grande sfida di Eurolega!Settimana con doppio impegno casalingo in EuroLeague per l'Olimpia Milano, che riceve le squadre turche. Oggi tocca all'Anadolu Efes di Ergin Ataman (qui le dichiarazioni ...Settimana con doppio impegno casalingo in EuroLeague per l'Olimpia Milano, che riceve le squadre turche. Oggi tocca all'Anadolu Efes di Ergin Ataman (qui le dichiarazioni ...