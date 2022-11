LIVE Italia-Repubblica Ceca 6-4 | Europei curling 2022 in DIRETTA | mano rubata da 2 degli azzurri nel settimo end

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58:da due per l’! Non riesce la bocciata allo skip ceco che spariglia le carte ma non riesce a mettere le stone azzurre fuori dalla casa. 6-4dopo 7 end 20.53: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 20.49: Stone azzurra a punto dopo 8 tiri delend 20.46: Una stonea punto dopo 4 tiri delend 20.42: tenta di prendere i due punti l’ma ne arriva solo uno con la bocciata non perfetta nel finale. Di nuovo parità dopo sei end 20.36: Manca concentrazione in casa azzurra. E’ comprensibile. Sbaglia la bocciata Mosaner e ci sono due stone ceche a punto 20.31: Ancora una stone azzurra a punto dopo 8 ...