(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20: Lasceglie di non annullare l’end ma di prendersi il punto. I4-3 20.17: C’è sempre una stonequando mancano gli ultimi 4 tiri 20.14: Doppia bocciata di Arman. Una sola stonenella casa 20.12: Due stone ceche a punto dopo 4 tiri delend 20.08: Arriva la bocciata e l’conquista due punti, sprecando però l’occasione di mettere a segno anche il terzo. Situazione di parità: 3-3 20.07: Una stonea punto quando manca l’ultimo tiro di Retornaz 20.01: Una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 19.57: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del quarto end 19.49: Con ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 3-4, Europei curling 2022 in DIRETTA: i cechi tornano avanti nel quinto end