LIVE Italia-Norvegia 3-2 | Europei curling femminile in DIRETTA | azzurre di nuovo in vantaggio dopo il quarto end!

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DILADI-REPUBBLICA CECA DI15.20 SIIIII!!!!! Ottimo draw di Stefania Constantini ed è punto3-2il15.18 Ottimo take out di Kristin Skaslien, due stone norvegesi in casa prima dell’ultimo tiro di Stefania Constantini. 15.15 Non riesce il doppio take out a Marta Lo Deserto, resta un sasso norvegese in casa. 15.09 A metà ripresa ci sono due stone norvegesi in casa. 15.02 NOOOO!!!! Ottimo draw di Kristin Skaslien, che marca il secondo punto. ...

... compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in. La partenza è fissata per il ... Nel nuovo Waterfront di Levante sarà allestito l'OceanPark con numerosi eventi e una ..."SARÀ UNA GARA MOLTO EQUILIBRATA" Tra i tirolesi che hanno vinto il girone 4 dove c'erano Tc, Selva Alta Vigevano e Junior Perugia, spicca il nome del 30enne faentino Federico Gaio, giocatore ...Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza è fissata per il 15 gennaio prossimo da A ...(Adnkronos) - "Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza è fissata per il 15 gennai ...