LIVE Francia-Australia 4-1 | Giroud fa doppietta e aggancia Henry!

(Di martedì 22 novembre 2022) Si comincia a fare sul serio anche per i campioni in carica: ladetentrice del titolo mondiale apre la sua rassegna iridata contro l'insidiosa...

Di seguito la diretta di- ...All'Al Janoub Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traed Australia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Il terzino del Bayern Monaco si è fatto male in occasione del gol di Goodwin ed è stato costretto ad abbandonare il campo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...