LIVE Francia-Australia 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Giroud e Rabiot ribaltano il vantaggio iniziale di Goodwin | poi il palo di Irvine a negare il pareggio!

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI45+3? Grande spavento per la, che dal gol divorato del 3-1 ha rischiato di subire il pareggio. 45+2?DELL’! Da solo in mezzo all’areaschiaccia per terra la sfera che sbatte sulche ora domina, ma deve stare attenta alle fiammatene. 45+1? Sei minuti di recupero, nella media di questo Mondiale. 45? MBAPPE! Che gol che si è mangiato il francese! Konaté serve in maniera perfetta Griezmann che dopo un controllo fantascientifico serve con l’esterno Mbappé che incredibilmente a 3 metri dalla porta non centra lo specchio. 43? ...

Di seguito la diretta di Francia-Australia. All'Al Janoub Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Francia ed Australia. Ufficiali gli schieramenti di Francia e Australia nel match valevole per i Mondiali 2022 in Qatar, debutto per i campioni in carica.