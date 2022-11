LIVE Argentina-Arabia Saudita | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi parte titolare

Primo match del Mondiale pere Arabia Saudita che si sfidano nel gruppo C per cercare una vittoria che possa spianare la strada per il passaggio alla fase finale del torneo. La squadra di Scaloni sfiderà gli avversari ...Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Arabia Saudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Mondiali Qatar 2022: i convocati dell'Argentina, tutti i giocatori che prenderanno parte alla coppa del mondo. Tutte le info ...In campo alle 11 Argentina-Arabia Saudita, alle 14 Danimarca-Tunisia, alle 17 Messico-Polonia e alle 20 Francia-Australia. Tutte le gare in diretta Rai Terzo giorno di gare Mondiali, proseguono i ...