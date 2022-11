LIVE Argentina-Arabia Saudita | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | debutta Messi! Orario | probabili formazioni | tv | streaming

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, Messi dovrebbe giocare nonostante la caviglia gonfia. Messi nonostante la caviglia gonfia di liquidi, sarà comunque della partita dopo la botta nell’ultima amichevole. La formazione dovrebbe essere con Emiliano Martinez in porta. Terzino destro Molina, mentre a sinistra Tagliafico. Difensori centrali Otamendi e Romero. Leandro Paredes e Rodrigo De Paul compongono la linea mediana. Angel Di Maria a destra, il Papu Gomez a sinistra nella trequarti. Messi agirà dietro Lautaro Martinez. L’dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. In porta Al-Owais, difesa a ...

Fermo restante che l'Argentina é la super favorita per vincere il girone, a contendersi un posto con la Polonia dovrebbe esserci il Messico del Tata Martino, alla sua settima partecipazione ad un Mondiale. QUI ARGENTINA – Scaloni dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Martinez in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Otamendi-Romero e sulle fasce da Foyth.