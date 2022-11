LIVE – Argentina-Arabia Saudita 1-1 | girone C Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di martedì 22 novembre 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata delC deidi. Esordio sulla carta abbastanza facile per l’Albiceleste che, però, non dovrà sottovalutare un’avversaria che nelle ultime stagioni ha dimostrato una buona crescita. Lionel Messi, al suo ultimo torneo iridato, cercherà di sollevare quella Coppa che al popolo argentino manca da troppo tempo, con l’obiettivo di aggiungere alla sua ricchissima bacheca l’unico trofeo ancora mancante, considerando la vittoria della Copa America dello scorso anno. Calcio d’inizio alle ore 11:00 di martedì 22 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME ...

Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Arabia Saudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Primo match del Mondiale pere Arabia Saudita che si sfidano nel gruppo C per cercare una vittoria che possa spianare la strada per il passaggio alla fase finale del torneo. La squadra di Scaloni sfiderà gli avversari ...La diretta live di Argentina-Arabia Saudita, match valevole per la prima giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022.Edizione digitale · Argentina, inizia l’ultimo Mondiale di Messi tra birre analcoliche e chi cerca un biglietto · Prima pagina di oggi ...