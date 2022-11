L' ira degli ayatollah contro la nazionale dell' Iran | Traditori

(Di martedì 22 novembre 2022) Ore 11,55 - L'attacco durissimo del giornale legato al regime dopo la sconfitta per 6-2l'Inghilterra La sconfittal'Inghilterra e, soprattutto, la scelta dei calciatori di manifestare apertamenteil regime restando in silenzio al momento'innoe schierandosi in cerchio al terminea partita, non sono rimasti senza conseguenze. Il giornale vicino agliha attaccato duramente la squadra è i calciatori: "Senza onore, 6-2 per i".

