L’Inter sfida il Napoli sul mercato | occhi sull’obiettivo azzurro per il centrocampo

(Di martedì 22 novembre 2022) A poco meno di un mese dall’inizio della sessione invernale di calcio, i club hanno già iniziato a sondare il terreno. Nonostante iloccupi il primo posto in Serie A, a ben 8 punti dalla seconda, il Milan, Cristiano Giuntoli vuole ulteriormente provare a migliorare la rosa. Il dsvorrebbe regalare al tecnico toscano, Luciano Spalletti, un centrocampista per consolidare il reparto. Trai vari nomi, stando a quanto riportatato da Aspor.com ce n’è uno che sta destando maggiore curiosità ed attenzione: Ferdi Kad?o?lu. FOTO: Getty – Ferdi Kad?o?lu FenerbahceKadioglu, insidia Inter Ferdi Kad?o?lu è un centrocampista olandese ma naturalizzato turco, classe ’99, attualmente in forza al Fenerbahce. Il centrocampista turco avrebbe impressionato Giuntoli che quindi lo vorrebbe con sé in ...

90min IT

E' anche questo Danimarca - Tunisia,valida per il gruppo D ... con una esperienza in Italia con la maglia dell', un ... La stagione scorsa Eriksen'ha giocata 6 mesi col Brentford in Premier ...'esterno exaffronta il Marocco in unadelicata per i vicecampioni del mondo. Morata è'attaccante di riferimento della Spagna e proverà a segnare ancora contro la Costa Rica a distanza ... L'Inter piomba su Scalvini: sarà 'Bastoni-bis' Possibile sfida alla Juve