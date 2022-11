L’Inter punta al nuovo big ‘mondiale’ | ma solo se parte un top

(Di martedì 22 novembre 2022)starebbe seguendo con attenzione la situazione di Cody Gakpo, attaccante dell’Olanda, in vista della prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie in Serie A Dopo la gara inaugurale fra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... da parte di entrambi:lo vorrebbe per avere un giocatore duttile da affiancare a Lautaro e (forse) Lukaku; il Bayern perché quest'anno non ha unadi ruolo e vorrebbe averla pescando ......a Gran Canaria e sfruttare gli oltre 170 voli giornalieri- ...collegamento aeroportuale che la compagnia ha in attivo con'... dopo essersi affermata come compagnia didel territorio ...