L' inno dell' Estate Italiana di Italia 90 batte l' Hayya Hayya del Qatar 22

Leggi su agi

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Ad accompagnare il fischio d'inizio di uno dei campionati mondiali più controversia storia del calcio è stato l'scelto per2022, "" - Better together, "insieme è meglio" -, trovata discografica con intento d'integrazione. Un loop da discoteca il cui testo omette di citare il gioco che dovrebbe celebrare, limitandosi a un invito a ballare "otto notti su sette". A cantare il raggaeton da stadio laiota Aisha, con il nigeriano Davido e la statunitense d'origine afroamericana Trinidad Cardona.(Better Together) is the first single of the multi-song FIFA World Cup2022™ Official Soundtrack. Artists: Trinidad ...