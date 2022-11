Licenziamento durante il periodo di prova | come funziona?

(Di martedì 22 novembre 2022)ildi, che varia di durata in base al tipo di contratto collettivo nazionale applicato, datore di lavoro e lavoratore possono recedere dal rapporto di lavoro in qualunque momento. Ma davvero è sempre così, o ci sono dei limiti alla facoltà didel datore di lavoro in questo? Il patto dirisulta nel contratto? Ildideve essere espressamente indicato per iscritto nel contratto di lavoro, altrimenti è inesistente. Di conseguenza, ilper mancato superamento dellanon può essere valido. Attenzione: ildideve essere esplicitamente citato, non vale utilizzare formule generici ...

Altalex

... informatici, avvocati, piloti e assistenti di volo Dopo aver tagliato posti di lavorola ... ovvero della naturale uscita dei dipendenti per pensionamento o. Alla fine di ......16.05 su Rai1 - il Colombo continuerà a mentire a Veronica e a non rivelarle del suo... Veronica infatti,questa settimana, vedrà il suo compagno fin troppo vicino a sua moglie e, ... Ancora sul licenziamento del dirigente durante l'emergenza pandemica La sperimentazione, già partita in India, dovrebbe coinvolgere al più presto anche altri Paesi Con la forte crisi economica che ha investito tutto il gruppo Meta, dovuta in gran parte all'inatteso qua ...Licenziamenti via citofono, accuse di stipendi non pagati, un'azienda che porta via i macchinari, la lentezza della politica: ecco la storia del braccio di ferro tra lavoratori e un'impresa dell'indot ...