Lgbt | Malan | “No a nozze gay Nella Bibbia omosessualità definita abominio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Il motivo principale per cui sono passato a FdI? “Ad esempio la posizione del governo Draghi sulla Legge Zan, a cui io sono contrario”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il capogruppo Fdi al Senato Lucio. La Chiesa Valdese, di cui lei fa parte, è però favorevole ai matrimoni omosessuali. “Ma non abbiamo il dovere di obbedienza, la chiesa Valdese è fondata sullae non sulla gerarchia”. Sullac’è scritto che i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono vietati? “C’è scritto di peggio, ed in modo anche più esplicito. Non sui matrimoni ovviamente, a cui nessuno aveva pensato duemila anni fa”. E cosa ci sarebbe scrittosu questo tema? “C’è scritto che l’è un, sia nell’Antico ...