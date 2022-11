Lgbt | Calenda | ' da Malan esternazioni indegne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Non so come qualificare queste. Personalmente le consideroe sintomo di una profonda ignoranza. Se le nostre regole derivassero dal Vecchio Testamento non saremmo molto diversi dai talebani. Per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo Stato laico". Così Carlosu twitter sulle parole di Lucio