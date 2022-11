L’ex segretario della Lega Roberto Maroni morto a 67 anni dopo una malattia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 novembre 2022) VARESE – E’questa mattina. Lo si apprende da fontiministro dell’Interno ed exaveva 67. E’ mancatouna. Per il leader del Carroccio Matteo Salvini,è stato un “grande, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento”. La premier Giorgia Meloni lo descrive come “un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le istituzioni con buonsenso e concretezza. Il Governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”. Infine il ministro ...