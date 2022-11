Lewandowski sbaglia dagli undici metri | pari senza gol tra Messico e Polonia

(Di martedì 22 novembre 2022) Termina con una reti bianche la sfida tra: l’Arabia Saudita in testa dopo la prima giornata dei Mondiali in Qatar per il girone C Grandi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Al 6°, la squadra guidata da Xavi, ha subito la possibilità di passare in vantaggio, per via di un tiro dal dischetto concesso ai padroni di casa:undici metri parte, ......è un giocatore normale e per capirlo è necessario uscire...non gli passa la palla e non rimprovera mai un compagno che. ... quindici anni, d'accordo Messi, Ronaldo, Mbappe e, ...