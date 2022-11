Letta | “Manovra iniqua | il 17 dicembre in piazza”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 novembre 2022) ROMA – “Sabato 17la nostra manifestazione contro unaimprovvisata e. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all’impennata dell’inflazione. Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato. Ora, dopo le decisioni di ieri lo confermiamo con ancora più convinzione”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico. “Aiuti contro il caro energia per soli 3 mesi. Guerra contro i poveri e favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire…), daaumentano benzina e gasolio. È una legge di bilancio che aggraverà la crisi economica e sociale”, aggiunge sempre su Twitter il responsabile economia e finanze della segreteria del Pd Antonio Misiani. L'articolo L'Opinionista.