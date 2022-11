Letta chiama a raccolta la piazza | “Manovra iniqua | il 17 dicembre manifestazione del Pd” Meloni | “Non mi faccio spaventare”

Leggi anche Chi è Stefano Bonaccini, il favorito per la guida del Pd: il governatore dell'Emilia Romagna candidato alla segreteria PD,alle primarie il 19 febbraio (elezioni regionali ...: in piazza contro misure inique. Conte: governo disumano L'attacco al reddito di cittadinanza ...seduti sul divano che aspettano l'assegno di cittadinanza' protesta il leader M5s che'ad ...La prima Manovra del governo Meloni fa scattare l’opposizione. Il leader del Partito democratico, Enrico Letta, chiama a raccolta il popolo dem il 17 dicembre, per protestare contro una legge di Bilan ...ROMA – Letta chiede alla sinistra di scendere in piazza contro la manovra. “Sabato17 la nostra manifestazione contro una manovra improvvisata e iniqua. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all’ ...