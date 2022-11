Leonessa che sbrana i giornalisti | i complimenti di Senaldi alla Meloni | Così ha zittito tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta la Manovra di Bilancio del governo: "La critica che le viene rivolta è di non aver rispettato tutte le promesse elettorali: mi sembra ovvio, per farlo deve durare. Il reddito di cittadinanza dal 2024 non ci sarà più, è stata evitata la Fornero per quanto riguarda le pensioni, ci sono piccoli segnali sul cuneo fiscale e c'è unrgamento della flat tax. Direi che di più non si poteva fare. Ma lo show dellaè stato con i: lei se ne voleva andare, ihanno rumoreggiato e la premier ha fatto notare che con Mario Draghi tutto questo coraggio non lo vedeva. Poi ha mangiato la testa a un giornalista che le chiesto che cosa ha imparato dallo scontro con la Francia.non è lì per ...